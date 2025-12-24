Ένα email που στάλθηκε από ένα άτομο με το όνομα «A», το οποίο ανέφερε ότι βρισκόταν στο Μπαλμόραλ και ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους», περιλαμβάνεται στην τελευταία δέσμη αρχείων του Έπσταϊν που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Το μήνυμα, που στάλθηκε στη Μάξγουελ στις 16 Αυγούστου 2001, ξεκινά ως εξής: «Είμαι εδώ στο Balmoral Summer Camp για τη βασιλική οικογένεια». Πιο κάτω στο email, ο αποστολέας ρωτά: «Πώς είναι το Λος Άντζελες; Μου βρήκες κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους;», πριν υπογράψει «τα λέμε A xxx».

Το κάστρο Μπαλμόραλ αποτελεί βασιλική κατοικία. Όπως σημειώνει το BBC, τα email δεν υποδηλώνουν καμία παράνομη πράξη, ωστόσο έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη Βρετανία και «παίζει» πρώτο θέμα στα περισσότερα ΜΜΕ της χώρας. Το BBC επικοινώνησε με την ομάδα του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ για να λάβει κάποιο σχόλιο. Ο πρώην πρίγκιπας έχει αρνηθεί στο παρελθόν κάθε παράνομη πράξη.

Έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν είδε, δεν ήταν μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά που οδήγησε στη συνέχεια στη σύλληψη και καταδίκη του Έπσταϊν».

Το μήνυμα στάλθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «[email protected]» με τίτλο «The Invisible Man» (Ο Αόρατος Άνθρωπος) και αποτελεί μέρος των περισσότερων από 11.000 αρχείων που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Σε ένα email που στάλθηκε σε αυτή τη διεύθυνση την ίδια μέρα, η Μάξγουελ έγραψε: «Λυπάμαι πολύ που σε απογοητεύω, αλλά η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Μπόρεσα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Μια διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – [email protected] – αναφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Έπσταϊν υπό την επαφή «Δούκας του Γιορκ».

Μια άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Μάξγουελ και του «The Invisible Man», που επίσης δημοσιεύθηκε την Τρίτη, δείχνει το ψευδώνυμο που συνδέεται και με τις δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα μηνύματα, που στάλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2002, αναφέρονται σε ένα ταξίδι στο Περού.

Η Μάξγουελ αρχικά προώθησε ένα email στον «Αόρατο Άνθρωπο» στη διεύθυνση [email protected] με λεπτομέρειες για τα σχέδια επίσκεψης στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ρωτώντας «Τι πιστεύεις;».

Το προωθημένο email προέρχεται από μια διεύθυνση με την ένδειξη «Juanesteban Ganoza» και κάνει προτάσεις για πιθανές δραστηριότητες, όπως ένα μικρό γεύμα και ιππασία.

Επίσης, ανέφερε: «Σχετικά με τα κορίτσια… πόσο χρονών είναι; Αμφιβάλλω ότι θα βρει κάποια εδώ, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε».

Μια απάντηση από τον «The Invisible Man» αποστέλλεται στη Μάξγουελ μέσω μιας άλλης διεύθυνσης «[email protected]» με σχόλια όπως: «Όσον αφορά το φαγητό, είμαι πολύ εύκολος και θα προσαρμοστώ σε ό,τι σχεδιάζει […] Όσον αφορά τα κορίτσια, το αφήνω εξ ολοκλήρου σε εσάς και τον Juan Estoban!»

Ο αποστολέας υπογράφει «Με πολλή αγάπη, A xxx».

Σε μια μεταγενέστερη ανταλλαγή μηνυμάτων, τον Μάρτιο του 2002, η Μάξγουελ προωθεί ένα email στο [email protected], το οποίο ξεκινά ως εξής: «Σκέφτηκα ότι θα θέλεις να δεις τι έστειλα».

Στη συνέχεια, το email φαίνεται να αντιγράφει μια σημείωση που στάλθηκε σε κάποιον άλλο και ξεκινά ως εξής: «Μόλις έδωσα στον Άντριου τον αριθμό τηλεφώνου σου. [sic] Κάποια αξιοθέατα, κάποια αξιοθέατα με δύο πόδια (διαβάστε: έξυπνα, αρκετά διασκεδαστικά και από καλές οικογένειες) και θα είναι πολύ ευτυχισμένος».

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ έχασε τους τίτλους του πρίγκιπα και δούκα του Γιορκ μετά από έλεγχο των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει δημοσιεύσει έγγραφα, γνωστά ως αρχεία Έπσταϊν, που σχετίζονται με δύο ποινικές έρευνες για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που επιβάλλει την πλήρη δημοσιοποίηση των φακέλων έως τις 19 Δεκεμβρίου. Δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί όλοι οι φάκελοι.

Ο Άντριου αναφέρεται σε προηγούμενα έγγραφα. Η απλή εμφάνισή του στις φωτογραφίες ή στα έγγραφα δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη παράνομης πράξης, επισημαίνει το BBC.