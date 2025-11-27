Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς σύμφωνα με τον ιστορικό Άντριου Λόουνι, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα φέρεται να είχε συζητήσει την πιθανότητα πρόσληψης εκτελεστή, πρώην μέλους των βρετανικών SAS, με στόχο να «σιωπήσει» τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ και τη Σάρα Φέργκιουσον, όπως αναφέρει η Express. Όπως αποκαλύπτει ο Λόουνι, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο «Entitled» για τη Σάρα και τον Άντριου, ο Έπσταϊν φέρεται να είχε γίνει εξαιρετικά παρανοϊκός όσο περίμενε τη δίκη του, φοβούμενος ότι τα εγκλήματά του θα έρχονταν στο φως.

Ο Λόουνι δήλωσε πως «μίλησε σε έναν εκτελεστή που ήταν πρώην μέλος των βρετανικών SAS και είπε ότι ήθελε τους Γιορκ νεκρούς. Ήθελε να τους εξαφανίσει. Μου το έχουν πει αυτό δύο αξιόπιστες πηγές, μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα και μπορώ να πιστέψω ότι είναι αληθινό». Μιλώντας στο podcast του Daily Beast, πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει μέχρι ποιο σημείο είχαν προχωρήσει αυτά τα σχέδια, όμως τόνισε πως ο Έπσταϊν φαινόταν εξαιρετικά νευρικός πριν από τον θάνατό του, με την όλη υπόθεση να θυμίζει «σκηνή από το The Day of the Jackal».

O έκπτωτος πρίγκιπας και η Σάρα Φέργκιουσον

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αναφορές ότι η Σάρα είχε στείλει email στον Έπσταϊν, ο Λόουνι σημείωσε ότι η 66χρονη ήταν «τρομοκρατημένη», κάτι που κατά τη γνώμη του εξηγεί γιατί διατηρούσε επαφή μαζί του. Όπως είπε, «ανησυχούσε για την ασφάλεια τη δική της και των θυγατέρων της. Ο Έπσταϊν συναναστρεφόταν με μερικούς πραγματικά επικίνδυνους ανθρώπους, οπότε ο φόβος ήταν πραγματικός».

Ο Λόουνι ανέφερε ακόμη ότι ο Έπσταϊν, που αυτοκτόνησε το 2019, είχε γίνει όλο και πιο παρανοϊκός και πίστευε πως το Παλάτι θα τον «σκότωνε». Κλείνοντας, πρόσθεσε πως «ο Τζέφρι έγινε παρανοϊκός ότι το Παλάτι θα τον σκότωνε. Αν ο Τζέφρι δεν είχε πεθάνει, ο Άντριου και η Φέργκιου θα είχαν δολοφονηθεί. Ήξεραν πάρα πολλά».