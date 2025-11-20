Η Ρίνα Ο, μία από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει ότι κακοποιήθηκαν από τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρεϊ Έπσταϊν, αποκάλυψε ότι είχε ένα «εξαιρετικά παραμορφωμένο» γεννητικό όργανο, σε σχήμα που θύμιζε λεμόνι.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Τίνα Μπράουν σε πρόσφατη συνέντευξη στο Substack, η 46χρονη είπε:

«Είχε ένα εξαιρετικά παραμορφωμένο πέος. Κάποιοι το έχουν περιγράψει σαν αυγό, εγώ πιστεύω ότι ήταν περισσότερο σαν λεμόνι και όταν ήταν σε στύση ήταν πραγματικά μικρό, γύρω στα πέντε εκατοστά».

Οι φήμες για το πέος του Έπσταϊν

Οι φήμες για τη χαρακτηριστική μορφή των γεννητικών οργάνων του Έπσταϊν είχαν προκύψει ήδη από το 2009, όταν ένας δικηγόρος τον είχε ρωτήσει σχετικά στη διάρκεια κατάθεσής του σε υπόθεση με καταγγελίες ανήλικων θυμάτων.

Σε πρόσφατα ανακινημένο απόσπασμα της κατάθεσης, ο δικηγόρος ακούγεται να ρωτά ευθέως: «Είναι αλήθεια, κύριε, ότι έχετε αυτό που περιγράφεται ως πέος σε σχήμα αυγού;»

Ο δικηγόρος του Έπσταϊν παρενέβη αμέσως και απείλησε ότι θα σταματήσει η διαδικασία αν συνεχιστεί η συγκεκριμένη γραμμή ερωτήσεων.

«Ένας μάρτυρας περιέγραψε το πέος σας ως οβάλ, πιο παχύ στη βάση αλλά λεπτό και μικρό προς την άκρη και το αποκάλεσε ‘σε σχήμα αυγού’», συνέχισε ο δικηγόρος, λίγο πριν ο συνήγορος του Έπσταϊν βάλει τέλος στη συνέντευξη.

Παράλληλα, η Ο υποστήριξε ότι το μικρό πέος του Έπσταϊν ίσως να ήταν βασικός παράγοντας για την κακοποιητική συμπεριφορά του.

Τι είχε καταγγείλει το θύμα

Η ίδια έχει καταγγείλει ότι ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ την προσέγγισαν από το 2000 παρουσιάζοντας ψεύτικο ενδιαφέρον για την τέχνη της, ενώ αργότερα είδε τη μεταξύ τους σχέση να είναι «τοξική» και γεμάτη ζήλια.

«Η σχέση τους ήταν πολύ άσχημη, πολύ παράξενη», είπε.

«Ποτέ δεν υποψιάστηκα ότι είχαν κάποια ρομαντική σχέση. Νόμιζα ότι ήταν συνεργάτιδά του, ειδικά όταν τους έβλεπα να καβγαδίζουν. Η Γκισλέιν τον ειρωνευόταν με εκείνη τη βρετανική προφορά της και αντάλλασσαν προσβολές».