Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, 23/12 ότι το Βέλγιο εντάχθηκε σε διαδικασία που κινήθηκε από τη Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για τη διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση δεν σημαίνει ότι το Βέλγιο ενστερνίζεται τις κατηγορίες της Νότιας Αφρικής, ούτε ότι υπερασπίζεται το Ισραήλ, αλλά εννοεί να συνεισφέρει τη δική του ερμηνεία του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Άλλες χώρες είχαν ήδη ενταχθεί στον φάκελο αυτό που εξετάζεται στο κορυφαίο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ με έδρα τη Χάγη – ανάμεσά τους η Βραζιλία, η Ιρλανδία, η Βολιβία, η Κολομβία, η Λιβύη, η Ισπανία και το Μεξικό.

Με πολύκροτη απόφασή του τον Ιανουάριο του 2024, τέσσερις μήνες μετά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το ΔΔ κάλεσε το Ισραήλ να αποτρέψει τη διάπραξη του εγκλήματος της γενοκτονίας, προειδοποιώντας εναντίον του «αληθινού και άμεσου κινδύνου» να προκληθεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στους Παλαιστίνιους.

Χωρίς να αποφανθεί για την ουσία της υπόθεσης, έχει ανακοινώσει διάφορα «προσωρινά μέτρα», απαιτώντας ιδίως το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, να προλαμβάνει και να τιμωρεί τη διέγερση για τη διάπραξη του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Μολονότι οι διαταγές και οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές, ο θεσμός δεν έχει κανέναν τρόπο για την επιβολή της τήρησής τους.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατακεραυνώνει εξαρχής τη διαδικασία και απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.200 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 70.369 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, και προκάλεσε τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων του παλαιστινιακού θυλάκου (2,2 εκατ. προπολεμικά).

Τον Σεπτέμβριο το Βέλγιο, η Γαλλία και άλλες χώρες ανακοίνωσαν πως προχωρούν στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Η νομική αναγνώριση πάντως δεν έχει επισημοποιηθεί στο Βέλγιο, καθώς οι Βρυξέλλες απαιτούν η Χαμάς να απομακρυνθεί από την εξουσία στα παλαιστινιακά εδάφη προτού υπογραφτεί βασιλική διαταγή.