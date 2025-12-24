Σε εξαιρετικό μομέντουμ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα, παρουσιάζοντας το πιο σταθερό και πειστικό του πρόσωπο στη φετινή EuroLeague. Οι «πράσινοι» τρέχουν ένα δυνατό σερί αποτελεσμάτων, ξεπερνώντας τα εμπόδια της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ έδωσαν συνέχεια στην ανοδική τους πορεία με το σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Η συνέχεια στη διοργάνωση φέρνει μπροστά τους το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο OAKA, στις 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 21:15, με στόχο να διατηρήσει το νικηφόρο σερί σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, άφησε να εννοηθεί πως θα δώσει το «παρών» στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής.