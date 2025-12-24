Δύο Βορειοκορεάτες αιχμάλωτοι πολέμου στην Ουκρανία, που συμμετείχαν σε μάχες στο πλευρό του ρωσικού στρατού, εξέφρασαν την επιθυμία τους να αποκτήσουν «νέα ζωή» στη Νότια Κορέα, σε επιστολή τους που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Χάρη στην υποστήριξη του νοτιοκορεατικού λαού, νέα όνειρα και νέες επιθυμίες άρχισαν να ριζώνουν», αναφέρουν οι δύο στρατιώτες σε επιστολή που απηύθυναν τον Οκτώβριο σε ΜΚΟ στη Σεούλ – που έστειλε αντίγραφό της στο AFP.

North Korean POWs in Ukraine seeking ‘new life’ in South https://t.co/2IaWv8pw4h — The Straits Times (@straits_times) December 24, 2025

Η Βόρεια Κορέα συμμετείχε ενεργά στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022: προμήθευσε υλικό προτού, σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναπτύξει κάπου 10.000 στρατιωτικούς των ειδικών δυνάμεων.

Οι μονάδες που έστειλε η Πιονγκγιάνγκ αναπτύχθηκαν ιδίως στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τμήμα της οποίας είχαν καταλάβει σε αιφνιδιαστική επίθεση οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ του Αυγούστου του 2024 και της άνοιξης του 2025.

Στις αρχές Νοεμβρίου η Gyeore-eol Nation United, οργάνωση που βοηθά Βορειοκορεάτες που αυτομολούν, ανέφερε ότι οι δύο αιχμάλωτοι πολέμου ήθελαν να αποσκιρτήσουν στη Νότια Κορέα.

Στην επιστολή τους εκφράζουν άμεσα την επιθυμία αυτή, με δικά τους λόγια και για πρώτη φορά.

Οι δύο άνδρες, αιχμάλωτοι πολέμου από τον Ιανουάριο, αφού τραυματίστηκαν στο πεδίο της μάχης, ευχαριστούν στο κείμενό τους όσους τους προσέφεραν βοήθεια και τους «ενθάρρυναν» να «μη δουν την κατάσταση αυτή ως τραγωδία, αλλά ως την αρχή νέας ζωής».

«Τρέφουμε τη σθεναρή πεποίθηση ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι και θεωρούμε τους Νοτιοκορεάτες γονείς μας, αδελφούς και αδελφές μας, και αποφασίσαμε να τους αγκαλιάσουμε», αναφέρει το κείμενο.

Τα ονόματα των δύο στρατιωτών δεν έχουν αποκαλυφθεί για την ασφάλειά τους.