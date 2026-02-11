Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής προεδρικών εκλογών την άνοιξη, καθώς και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα τους Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Κίεβο εξετάζει μία κίνηση που θα έδινε στους Ουκρανούς πολίτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν τόσο για τη νέα πολιτική ηγεσία της χώρας, όσο και για το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Λένε ότι θέλουν να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τον Ιούνιο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο. «Και θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών», πρόσθεσε.

Zelenskyy plans spring elections alongside referendum on peace deal after US push https://t.co/Jpyy8s131K — Financial Times (@FT) February 11, 2026

«Αν οι Ρώσοι είναι πραγματικά έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο, τότε είναι πραγματικά σημαντικό να τεθεί ένα σαφές χρονικό όριο», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ζελένσκι θα κάνει ανακοινώσεις στις 24 Φεβρουαρίου σύμφωνα με πληροφορίες από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.