Πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Lukoil στη ρωσική Δημοκρατία των Κόμι προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drones, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ροστισλάβ Γκόλντστάιν.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν επέμβει επί τόπου.

Οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών είχαν περιοριστεί τον Ιανουάριο κατά τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί.

Έπειτα από τις συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν στερήσει την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση από τον ουκρανικό πληθυσμό εν μέσω πολικού ψύχους, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στο εξής οι ρωσικές ενεργειακές μονάδες αποτελούν νομιμοποιημένο στόχο.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε χθες ότι ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Lukoil στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα επίθεση κατά ρωσικού εργοστασίου που παράγει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τα ρωσικά αεροπορικά και πυραυλικά συστήματα στην περιοχή του Τάμποφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο και τα αποτελέσματα της επίθεσης θα αξιολογηθούν.

Το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι οπλοστάσιο πυραύλων χτυπήθηκε με ουκρανικούς πυραύλους Flamingo στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.