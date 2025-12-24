Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν να πλήξουν τη Μόσχα με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε με ισάριθμες ανακοινώσεις του μέσω Telegram τη νύχτα (από τις 03:17 ως τις 05:44 ώρα Ελλάδας) ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα. Δεν αναφέρθηκε σε θύματα ή ζημιές.

Σε δύο από τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα της Ρωσίας οι δραστηριότητες περιορίστηκαν για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του εκπροσώπου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Άρτεμ Καρινιάκο, επίσης μέσω Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του στην καθημερινή πρωινή ενημέρωσή του μέσω Telegram ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 172 ουκρανικά drones, τα περισσότερα (110) στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.

Συντρίμμια drone που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις «επιχείρησης» στην περιφέρεια Τούλα, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ντμίτρι Μίλιαεφ. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το είδος της δραστηριότητας της «επιχείρησης» όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Σημείωσε πως στη συγκεκριμένη περιφέρεια καταστράφηκαν 12 ουκρανικά drones.

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές του είδους στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως στρατιωτικές, συγκοινωνιακές και ενεργειακές υποδομές –καθώς οι υδρογονάνθρακες επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο– εν είδει αντιποίνων για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.