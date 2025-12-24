Η κυβερνητική γραμμή απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών παραμένει σαφής: δεν πρόκειται να υπάρξει υπαναχώρηση από όσα χαρακτηρίζονται «παράλογα αιτήματα». Άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως «σε όσους προτιμούν το παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα ξαναπώ ότι αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει.

Κι ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδας εις βάρος των υπολοίπων. Θα συζητάμε όπου χρειάζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά, το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια».

Εξετάζεται μια σειρά από πρόσθετες πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των δυνατοτήτων σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται μια σειρά από πρόσθετες πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών με διττό σκοπό. Από τη μία, να δοθεί ουσιαστική βοήθεια σε έναν κλάδο που πιέζεται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και, από την άλλη, να σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με λογική σύγκρουσης, αλλά επιδιώκει λύσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Έτσι, στο επίκεντρο των κυβερνητικών συζητήσεων βρίσκεται εκ νέου η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση, ένα από τα βασικά αιτήματα που προβάλλονται εδώ και καιρό από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές ύψος της νέας παρέμβασης, κυβερνητικές πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί αισθητά χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα και, σε κάθε περίπτωση, κάτω από τα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Και εξηγούμε: Σήμερα, το αγροτικό τιμολόγιο διαφοροποιείται ανάλογα με το προφίλ του καταναλωτή. Οι αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές χρεώνονται με 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών πληρώνουν 10,5 λεπτά. Για τους υπόλοιπους κατόχους αγροτικών συνδέσεων, η τιμή είναι 9,8 λεπτά χωρίς χρέη και φτάνει τα 11 λεπτά για όσους έχουν οφειλές σε ρύθμιση. Από το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μια γενναία αναπροσαρμογή προς τα κάτω, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά για την αποκλιμάκωση της έντασης που έχει δημιουργηθεί με τα μπλόκα σε δεκάδες σημεία της επικράτειας.

«Από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν»

Η κυβέρνηση πάντως υπερτονίζει πως η πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές οικονομικές παρεμβάσεις. Κατά τη χθεσινή του ομιλία προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές, όπως είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε, ύψους συνολικά 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ», παραδεχόμενος ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω μιας «σύνθετης διαδικασίας, η οποία γίνεται εν κινήσει», με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Υπογράμμισε δε, πως τα κονδύλια είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι και συνοδεύονται από «ελέγχους σαφώς εγκυρότερους». Παράλληλα, επισήμανε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών «τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αλλαγής του συστήματος επιδοτήσεων, λέγοντας ότι «η χώρα μας αποκτά, επιτέλους, έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο επιδοτήσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο», υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για μεταρρύθμιση συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηριγμένη κοινοβουλευτικά μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ακόμη την πρόθεση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής στη Βουλή που θα εξετάσει «τα πιο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα», εκφράζοντας την ελπίδα να προκύψει ένα πόρισμα δεσμευτικό για όλα τα κόμματα. Κλείνοντας, έθεσε με έμφαση το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι «έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία», στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις τοπικές αγορές και στους χιλιάδες ταξιδιώτες των ημερών, προειδοποιώντας πως «όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους», ξεκαθαρίζοντας τέλος ότι «τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».