Με γκολ του Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναιτωλικό εκτός έδρας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας ό,τι κι αν γίνει στα παιχνίδια των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα έγινε σαφές ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα ήταν αυτοί που θα είχαν την κατοχή της μπάλας και θα έκαναν παιχνίδι ενώ οι γηπεδούχοι ήταν σε θέση άμυνας. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπαθούσε να κυκλοφορήσει τη μπάλα και να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, αυτό όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εύκολο.

Οι πρωταθλητές ήταν συνεχώς μπροστά αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν πραγματικά απειλητικοί, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ, καθώς οι Αγρινιώτες αμύνονταν καλά και είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους προς την εστία τους. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν με τους Πειραιώτες στην επίθεση και την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στην άμυνα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, δεν πήγαινε καλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έκανε αναγκαστική αλλαγή: Έξω ο Ρέτσος που δεν μπορούσε να συνεχίσει, μέσα ο Καλογερόπουλος.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου έκανε αναγκαστική αλλαγή και ο Παναιτωλικός, με τον Άλεξιτς να αντικαθιστά τον Αγκίρε και στο 49′ να έχει μεγάλη ευκαιρία, η πρώτη του ματς, καθώς βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη μετά τη μπαλιά του Σμυρλή αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από όσα έβλεπε και το έδειξε λίγα λεπτά μετά και στο 60′ κάνοντας τρεις αλλαγές μαζεμένες, βγάζοντας Κοστίνια, Νασιμέντο και Στρεφέτσα για να βάλει Ροντινέι, Μουζακίτη και Γιαζίτσι. Αμέσως μετά έγινε η δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τους γηπεδούχους, με τον Λουίς να παίρνει τη θέση του Κοντούρη, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να βρουν ρυθμό και τελικά βρήκαν… γκολ.

Στο 70′ ο Γιαζίτσι εκτέλεσε κόρνερ και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, δίνοντας τη λύση στην ομάδα του. Οι Αγρινιώτες, από την άλλη πλευρά, έκαναν και τρίτη αναγκαστική αλλαγή, με τον Τσούρα να μπαίνει αντί του Σμυρλή, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει την κατάσταση, να παίρνει τη νίκη και να συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκαρθία (83′ Νικολάου), Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Ματσάν, Κοντούρης (61′ Λουίς), Εστεμπάν (83′ Αγαπάκης), Σμυρλής (75′ Τσούρα), Αγκίρε (46′ Άλεξιτς).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (60′ Ροντινέι), Ρέτσος (45′ Καλογερόπουλος), Μάνσα, Μπρούνο, Έσε, Νασιμέντο (60′ Μουζακίτης), Μάρτινς, Στρεφέτσα (60′ Γιαζίτσι), Γιάρεμτσουκ (80′ Ντάνι Γκαρθία), Ελ Κααμπί.