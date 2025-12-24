Οι βροχές, οι τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, οι ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο, η κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 24/12.

Ειδικότερα, για την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 (Παραμονή Χριστουγέννων) προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, με βαθμιαία επέκταση των φαινομένων στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο και κατά τόπους σε Εύβοια και Σποράδες, ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα έντονα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 7 βαθμούς), 7 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 5 έως 12 βαθμούς), 8 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 11 έως 19 βαθμούς στην Κρήτη, 7 έως 16 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε την Τετάρτη (Παραμονή Χριστουγέννων) στην Αττική. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα στα νότια σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές περιμένουμε την Τετάρτη (Παραμονή Χριστουγέννων) στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ασθενείς έως σχεδόν μέτριους 3-4 μποφόρ.