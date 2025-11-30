Με τον Κετού να σκοράρει και τον Παπαδόπουλο να αποκρούει πέναλτι, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τον Ατρόμητο, τον προσπέρασε στη βαθμολογία και πήρε ανάσα καθώς ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 13′, όταν ο Γιαμπλόνσκι έβγαλε με ωραία μπαλιά τετ α τετ τον Μπαρτόλο αλλά ο Χουτεσιώτης κατάφερε να αποκρούσει με το πόδι και να κρατήσει το 0-0. Όχι για πολύ όμως…

Στο 17′ ο Γιαμπλόνσκι βρήκε ωραία τον Μακέντα, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας και τη σωστή στιγμή έδωσε στον Κετού που με πλασέ βρήκε δίχτυα για το 0-1. Η ομάδα της Αρκαδίας είχε το προβάδισμα πλέον και συνέχισε να κάνει παιχνίδι, ψάχνοντας και δεύτερο γκολ.

Αυτό, θα μπορούσε να το πετύχει στο 39′ με το σουτ του Σιλά εντός περιοχής, μετά το κόρνερ του Μπαρτόλο και την αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει, ο Χουτεσιώτης όμως απέκρουσε. Και αφού δεν έγινε το 0-2, λίγο έλειψε να γίνει αμέσως μετά το 1-1.

Στο 42′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι καθώς ο Γιαμπλόνσκι σήκωσε επικίνδυνα το πόδι και βρήκε στο πρόσωπο τον Τσαντίλα, ο Παπαδόπουλος όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Οζέγκοβιτς και κράτησε μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση, ήλεγχαν πλήρως το παιχνίδι και στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ. Ο Ιβάνοφ, όμως, αστόχησε με κεφαλιά στο 86′ ενώ ο Μεντιέτα βγήκε δύο φορές τετ α τετ, στο 89′ και στο 95′, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

‘

Όπως και να έχει, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τη νίκη και πήγε στους 11 βαθμούς, αφήνοντας στους 9 και στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού τον Ατρόμητο.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81΄ Παλμεζάνο), Γκαρθία (72΄ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Τσαντίλας, Οζέγκοβιτς (62΄ Γιουμπιτάνα).

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι (78΄ Έντερ), Αλάγκμπε (60΄ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60΄ Μεντιέτα, Κετού, Εμμανουηλίδης (83΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (83΄ Γκιοακίνι).