Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος 24 ετών.

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

«Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», λένε κάτοικοι της περιοχής.

Ακόμη, καταγγέλλουν πως τις βραδινές ώρες στον συγκεκριμένο δρόμο οδηγοί αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ στήνουν ακόμα και αυτοσχέδιους αγώνες.

Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στις Αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους που μετατρέπουν τον κεντρικό δρόμο της Λούτσας σε αγωνιστική πίστα. Όπως λένε, πρόκειται για περιοχή που κυκλοφορούν πολλοί ηλικιωμένοι αλλά και παιδιά που είναι παντελώς απροστάτευτοι.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή. (…) Όλα είναι πιτσιρικάδες», λένε.

Είναι σαφές πως το χθεσινό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 24χρονο, δεν ήταν τυχαίο.