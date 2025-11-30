Στο νοσοκομείο κατέληξε μαθητής που κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Κρήτη.

Ο 17χρονος μαθητής από την Αθήνα δεν άντεξε το αλκοόλ που κατανάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Χθες το βράδυ, ενώ δειπνούσε με τους συμμαθητές του σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου, φαίνεται πως, παρά την απαγόρευση που υπάρχει, κατανάλωσε αλκοόλ μέσα στο μαγαζί.

Το αποτέλεσμα ήταν ο ανήλικος να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο. Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρία άτομα.