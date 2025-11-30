Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής του κόμματος, Αφροδίτη Λατινοπούλου παραβρέθηκε στην άσκηση Εθελοντών Εφέδρων «ATHENS PATROL 2025», μια απαιτητική διοργάνωση αξιολόγησης ετοιμότητας της εθελοντικής εφεδρείας, που πραγματοποιείται εδώ και έντεκα χρόνια από τον Σύλλογο Στρατιωτικού Αθλητισμού Εφέδρων.

Μάλιστα η Ευρωβουλευτής συμμετείχε και σε δράσεις γνωριμίας με την βοήθεια των έμπειρων στελεχών.

Στην ανάρτησή της η κ. Λατινοπούλου ευχαρίστησε τα μέλη που συμμετείχαν για το καλό της Πατρίδας: