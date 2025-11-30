Ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε, τελικά, την ήττα με 2-3 από την ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι είχε καταφέρει να κάνει το 2-2 στο 90ο λεπτό και ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στα λάθη της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» ήταν πίσω με 0-2 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έμειναν με 10 παίκτες στο 64′, κατάφεραν να κάνουν το 2-2 στο 90′ αλλά η ασυνεννοησία των Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι έφερε το πέναλτι για το 2-3 της Ένωσης, με τον Ισπανό τεχνικό να εστιάζει στα λάθη των παικτών του.

«Παίξαμε με μια πολύ καλή ομάδα και η αντίδραση της ομάδας ήταν εξαιρετική βάση συνθηκών, καθώς βρεθήκαμε πίσω με δύο γκολ και μείναμε με δέκα παίκτες αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτό που πετύχαμε και σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν το κάναμε κι αυτό με απασχολεί αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και συνέχισε…

«Κάναμε ξεκάθαρα λάθη και μας κοστίζουν σε τέτοια ματς και μπορούσε αυτό να το είχαμε αποφύγει. Εμείς κρατάμε για το μέλλον την αντίδραση μετά από τις συνθήκες που δομήθηκαν και προχωράμε».