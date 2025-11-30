Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου», σε μια κίνηση που θα συνιστούσε σημαντική κλιμάκωση της ήδη αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ «έως ότου το αμερικανικό μεταναστευτικό σύστημα ανακάμψει πλήρως», ενώ υποσχέθηκε ότι θα τερματίσει αυτό που χαρακτήρισε «τα εκατομμύρια παράνομων εισόδων επί Μπάιντεν».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να «απελάσει οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή δεν είναι ικανός να αγαπήσει τη χώρα μας», να στερήσει ομοσπονδιακά επιδόματα από μη πολίτες, καθώς και να απελάσει οποιονδήποτε αλλοδαπό θεωρηθεί απειλή για την ασφάλεια, δημόσιο βάρος ή «ασύμβατος με τον δυτικό πολιτισμό».

Την ανακοίνωση έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο μετά το περιστατικό κατά το οποίο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, σκοτώνοντας μία μέλος της Εθνοφρουράς και τραυματίζοντας μία ακόμη.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον φερόμενο δράστη ως τον 29χρονο Ραχμανουλάχ Λακανούαλ, υπήκοο Αφγανιστάν.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, επιβεβαίωσε στο POLITICO ότι ο Λακανούαλ είχε προηγούμενη σχέση με τις ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας πληροφοριών.

«Μετά την καταστροφική απόσυρση Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε την άφιξη του φερόμενου δράστη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2021 λόγω της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της CIA, ως μέλος συνεργαζόμενης δύναμης στην Κανταχάρ — συνεργασία που έληξε λίγο μετά την χαοτική εκκένωση», ανέφερε ο Ράτκλιφ.

«Το συγκεκριμένο άτομο — όπως και τόσοι άλλοι — δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει επιτραπεί να έρθει εδώ. Οι πολίτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας αξίζουν πολύ καλύτερα από το να υφίστανται τις συνέπειες των καταστροφικών αποτυχιών της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο Θεός να ευλογεί τα γενναία στρατεύματά μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «πράξη κακού, μίσους και τρομοκρατίας», τονίζοντας ότι πρόκειται για «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του έθνους».

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς βρίσκονται στην Ουάσιγκτον από τον Αύγουστο, όταν ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξή τους στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής και της καταστολής του εγκλήματος στους δρόμους. Λίγο μετά το περιστατικό, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ του ζήτησε να αναπτύξει επιπλέον 500 μέλη της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

«Μόνο η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ μπορεί να λύσει πλήρως αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ.