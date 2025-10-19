«Ανεκτίμητης» αξίας από άποψη ιστορικής κληρονομιάς είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 (τοπική ώρα, 10:30 και 10:40 ώρα Ελλάδας). Οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο μουσείο, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, και έκλεψαν πολλά αντικείμενα τέχνης προτού διαφύγουν, εξήγησε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως δήλωσε ο Νουνιέζ σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι ληστές, «3 ή 4» στον αριθμό, έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

Εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλων».

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

Insane. Napoleon’s jewelry holds deep historical value, symbolizing France’s imperial legacy since the early 1800s.



The Louvre’s security breach shows how priceless artifacts remain targets even today. Expect global black-market alerts and a major international investigation. pic.twitter.com/fNDbPhWOxo — Noah Christopher (@DailyNoahNews) October 19, 2025

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

🔴 Braquage au #Louvre : Les braqueurs sont passés par une fenêtre.



👉 Ils ont utilisé un monte-charge extérieur pour accéder à un balcon du musée le plus visité au monde. Des bijoux ont été volés. Ils se sont enfuis en scooter. (📸 X/Actu17) #Paris1 pic.twitter.com/0VCuvlflg5 — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 19, 2025

«Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) για εξαιρετικούς λόγους», ανέφερε στον λογαριασμό του X, ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε και στα αγγλικά.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τους επισκέπτες να αποχωρούν ήσυχα και χωρίς πανικό από το μουσείο, μετά την ανακοίνωση της διακοπής λειτουργίας του.