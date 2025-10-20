Ο Λουκάς και η Δανάη Χέντερστεντ βρέθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου την ώρα που έγινε αντιληπτή η κινηματογραφική ληστεία, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19/10, λίγη ώρα αφού είχαν ανοίξει οι πόρτες για το κοινό.

«Δεν είδαμε κάποιον κλέφτη. Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν», είπαν στην ΕΡΤ, περιγράφοντας μια εικόνα πανικού που επικράτησε στο Μουσείο του Λούβρου από όπου αφαιρέθηκαν οκτώ κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα ανεκτίμητης αξίας.

«Οι άνδρες της ασφάλειας μας φώναζαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο. Υπήρχε πολύς πανικός», πρόσθεσε η Δανάη Χέντερστεντ σημειώνοντας ότι σε καμία στιγμή δεν άκουσαν πυροβολισμούς.

«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο όπου είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος και δεν μας έλεγαν τίποτα. Μας είπαν μόνο ότι κάποιος προσπάθησε να ακουμπήσει ένα έργο τέχνης», σημείωσε η νεαρή διευκρινίζοντας ότι η ίδια και ο αδερφός της δεν είχαν προλάβει να δουν τα πολύτιμα εκθέματα που πήραν οι ληστές.

Να σημειωθεί ότι βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης στο Μουσείο του Λούβρου έφερε στο φως της δημοσιότητας το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Στο πλάνο καταγράφεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στην γκαλερί «Απόλλων».

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Σε τέσσερα λεπτά οι τέσσερις μασκοφόροι κατάφεραν να μπουν στο κτίριο που ήταν γεμάτο κόσμο, να ανέβουν στην Αίθουσα Απόλλων και να κλέψουν ανυπολόγιστης αξίας κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα. Οι γαλλικές αρχές μιλούν για έμπειρους, καλά προετοιμασμένους εγκληματίες, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι.

Στην ΕΡΤ μίλησε και η Ελληνίδα ξεναγός, Σοφία Μαλαθρίτη, περιγράφοντας ότι με μεγάλη ψυχραιμία το προσωπικό του μουσείου προσπάθησε να κρατήσει σε ασφαλές σημείο τους επισκέπτες και ενώ ήταν σε εξέλιξη η κινηματογραφική ληστεία.

«Έκλεισαν οι πόρτες. Δεν μπορούσαν να βγουν και μετά από καμιά ώρα περίπου, δηλαδή γύρω στις 10:30, άνοιξαν οι πόρτες και τους οδήγησαν όλους προς τα έξω», δήλωσε η κα Μαλαθρίτη. Μιλώντας για τα σημαντικά εκθέματα που αφαιρέθηκαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ακριβώς την προηγούμενη και θαυμάζαμε αυτά τα μοναδικά κοσμήματα, τα λιγοστά που έχουν μείνει, γιατί δυστυχώς από την πολύ μεγάλη συλλογή που υπήρχε στο Βασίλειο της Γαλλίας, τα πιο πολλά ξεπουλήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αυτά ήταν ό,τι είχε απομείνει».

Όπως τόνισε η Ελληνίδα ξεναγός σήμερα, ένα 24ωρο μετά τη ληστεία, το Μουσείο του Λούβρου παραμένει κλειστό με πλήθος κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό.