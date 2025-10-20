Το Μουσείο του Λούβρου, το πιο επισκέψιμο στον κόσμο, παρέμεινε κλειστό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πρωτοφανή κλοπή που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Τέσσερα άτομα εισέβαλαν στον χώρο και κατάφεραν να αποσπάσουν οκτώ κοσμήματα του 19ου αιώνα, μεταξύ των οποίων το κολιέ της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς (με 8 ζαφείρια και 631 διαμάντια), καθώς και το τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με σχεδόν 2.000 διαμάντια. Όλα χαρακτηρίζονται ως αντικείμενα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Το γεγονός ότι οι ληστές κατάφεραν να μπουν στο μουσείο και να φύγουν ανενόχλητοι μέσα σε λίγα λεπτά, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος μίλησε για «αποτυχία των αρχών» και «ντροπιαστική εικόνα» για τη χώρα.

Περίπου 60 αστυνομικοί ερευνητές, τόσο από την ειδική μονάδα κατά της ληστείας όσο και από το γραφείο δίωξης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, έχουν επιφορτιστεί με την υπόθεση. Παράλληλα, η κυβέρνηση πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο στις διαδικασίες φύλαξης.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης, παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού, αποφασίστηκε να σταλεί επείγουσα οδηγία στους περιφερειάρχες, ώστε να γίνει άμεσα έλεγχος των υφιστάμενων μέτρων φύλαξης σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς, με στόχο να ενισχυθούν όπου υπάρχουν ελλείψεις.

«Πρέπει να δούμε τι λειτούργησε και τι όχι», ανέφεραν χαρακτηριστικά κύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με έκθεση το μουσείο είχε επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε εξοπλισμό ασφαλείας για προσωρινές εκθέσεις, συχνά με δανεικά έργα από το εξωτερικό, παραμελώντας όμως τις μόνιμες συλλογές. Έτσι, το 60% των αιθουσών της πτέρυγας Sully και το 75% της Richelieu δεν καλύπτονται καν από κάμερες ασφαλείας.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT–Culture, Κριστιάν Γκαλανί, δήλωσε ότι όταν υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης, είναι εν μέρει ξεπερασμένο, ενώ κατήγγειλε και έλλειψη προσωπικού φύλαξης – με 200 θέσεις να έχουν καταργηθεί την τελευταία 15ετία, παρότι η επισκεψιμότητα του μουσείου έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όπως τόνισε, για το 2025 έχουν προγραμματιστεί 17 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές, αλλά μόνο 2 εκατομμύρια θα διατεθούν για την ασφάλεια.

Το ίδιο το συνδικάτο, με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το βράδυ, ζητά από την κυβέρνηση άμεση επανένταξη του κράτους στη χρηματοδότηση των μουσείων, καθώς και μαζικές προσλήψεις προσωπικού στους τομείς φύλαξης, υποδοχής και διαχείρισης αποθηκών.

Η πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, είχε ήδη από τον Ιανουάριο ενημερώσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάγκη εκσυγχρονισμού, κάνοντας λόγο για «ανησυχητική απαξίωση» του εξοπλισμού και συνεχή τεχνικά προβλήματα. Μετά την κλοπή, έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Γερουσίας την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων, Λοράν Λαφόν, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).