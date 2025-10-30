Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σχετικά με την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπως μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL.

Νωρίτερα σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά το βράδυ χθες, Τετάρτη, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος και ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε το ριφιφί.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο «παραδέχτηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας της εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Υπενθυμίζεται πως στον «αγώνα δρόμου» για να εντοπιστούν ακέραια τα κλοπιμαία συμμετέχουν 100 ερευνητές.

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δαχτυλικά αποτυπώματα.

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 το πρωί, στο εμβληματικό τμήμα «Galerie d’Apollon» του μουσείου.

Οι δράστες, ντυμένοι με στολές τεχνικών συντήρησης, έφτασαν στο σημείο με κλεμμένο φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα, έσπασαν την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου και μέσα σε ελάχιστα λεπτά άρπαξαν τρία σπάνια κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής συλλογής.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Κατά την έρευνα, οι Αρχές εντόπισαν DNA, αποτυπώματα και ίχνη λαδιού που συνέδεσαν τους υπόπτους με το φορτηγό. Επιπλέον, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα να σταθμεύει κοντά στην πλαϊνή είσοδο του μουσείου λίγα λεπτά πριν από τη διάρρηξη.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν την πιθανότητα εσωτερικής βοήθειας, καθώς φαίνεται πως οι δράστες γνώριζαν ακριβώς ποιες προθήκες είχαν τα πιο πολύτιμα αντικείμενα και ποια σημεία παρουσίαζαν κενά ασφαλείας.