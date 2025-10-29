Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Λούβρο θεωρείται πως είναι οι δράστες που εισέβαλαν στο μουσείο και έκλεψαν ανεκτίμητα κοσμήματα, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έχουν αναγνωρίσει εν μέρει τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Τέσσερις κουκουλοφόροι δράστες διέφυγαν με τα κοσμήματα αφού εισέβαλαν στο μουσείο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά στην ασφάλεια. Η εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η συμμορία πίσω από τη ληστεία του Λούβρου να είναι μεγαλύτερη από τα τέσσερα άτομα που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, DNA ενός εκ των υπόπτων εντοπίστηκε πάνω στο μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή τους από τον χώρο της ληστείας. DNA του δεύτερου υπόπτου για τη ληστεία του Λούβρου βρέθηκε πάνω σε μία από τις γυάλινες προθήκες που είχαν σπάσει, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

Οι δύο άνδρες θεωρούνται οι βασικοί δράστες της διάρρηξης στο Λούβρο, ωστόσο τα κοσμήματα που κλάπηκαν δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για να επιτρέψει στους υπόπτους της ληστείας του Λούβρου να εισβάλουν στο μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.

Οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, καθώς συνεχίζεται η έρευνα των γαλλικών Αρχών.