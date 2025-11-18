Τα Public παρουσιάζουν τη φετινή Black Friday καμπάνια τους με μια ανατρεπτική ματιά που αντανακλά τις νέες καταναλωτικές συνήθειες: το Merry Friday.

Η ιδέα βασίζεται σε δύο βασικά insights της αγοράς – όλο και περισσότεροι καταναλωτές αξιοποιούν τις Black Friday εκπτώσεις για να αγοράσουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα των αγαπημένων τους, συνδυάζοντας έξυπνες τιμές με έγκαιρη προετοιμασία και παράλληλα, η Black Friday παραμένει η στιγμή που πολλοί επιλέγουν να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους, επενδύοντας σε προϊόντα που πραγματικά θέλουν.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο ταλαντούχος ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος υποδύεται έναν σύγχρονο, “undercover” Άγιο Βασίλη που τριγυρίζει στα Public αναζητώντας τα πιο ho-ho-hot deals. Με τη λίστα δώρων ανά χείρας, εξερευνά την ποικιλία των καταστημάτων για να βρει τις ιδανικές επιλογές – από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές.

Φέτος, τα Public κάνουν κάθε wish list πραγματικότητα, με προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό. Από το δημοφιλές Garmin Fenix 7 Pro στα 499€, το Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G στα 279€ και την εντυπωσιακή Samsung QLED 55″ 4K Smart TV στα 499€, η τεχνολογία γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.

Για ένα σπίτι που λάμπει, οι Dyson V7 στα 259€, Xiaomi G20 Max στα 229€, οι Xiaomi Robot Vacuum X20+ στα 380€ και η Miele Guard M1 Performance στα 199€ κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, ενώ το πλυντήριο Miele WSA 123 WCS 8 κιλών στα 798€ φέρνει premium ποιότητα στο σπίτι. Για όσους θέλουν το απόλυτο δώρο περιποίησης, το εμβληματικό Dyson Airwrap στα 499€ αποτελεί την κορυφαία επιλογή.

Για τους λάτρεις του βιβλίου, εκπτώσεις έως 50% σε 50 επιλεγμένους τίτλους κάνουν τη γνώση και τη φαντασία πιο προσβάσιμες από ποτέ.

Για όσους επιλέγουν να επενδύσουν στη γνώση, τα Public προσφέρουν φέτος και έκπτωση έως 85% στα Public Courses, με δωρεάν δοκιμή και εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Έτσι, η Black Friday μετατρέπεται σε μια μοναδική ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η πλατφόρμα Public Courses, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία των Public με τη Workearly, διαθέτει περισσότερα από 100 μαθήματα σε τομείς σχετικούς με την επαγγελματική ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την προσωπική εξέλιξη.

Είτε ψάχνετε το τέλειο δώρο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, είτε θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τα Ho-Ho-Hot Deals των Public έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Παράλληλα με τις Black Friday επιλογές, βασικά πλεονεκτήματα που κάνουν τα Public ιδανικό προορισμό είναι:

Δυνατότητα αλλαγής έως 10/01/2026: Κατανοώντας ότι τα Χριστουγεννιάτικα δώρα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, τα Public επεκτείνουν τη διάρκεια ισχύος της Κάρτας Αλλαγής έως τις 10 Ιανουαρίου, για αγορές που πραγματοποιούνται από τις 13 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα δώρα τους σε τιμές Black Friday, με τη σιγουριά ότι θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση που χρειαστεί.

Υπηρεσία Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής: Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να ψωνίζουν με απόλυτη σιγουριά είδη τεχνολογίας και οικιακών συσκευών, γνωρίζοντας ότι η διαφορά στην τιμή καλύπτεται, ακόμη και αν αυτή προκύψει μέσα στις επόμενες 14 ημέρες από την αγορά. Η επιστροφή της διαφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα σε ευρώ μέσω του Public Wallet. Η αξία θα είναι διαθέσιμη για τις επόμενες αγορές, όποτε επιθυμεί ο καταναλωτής.

Άτοκες Δόσεις: Ευελιξία πληρωμής για κάθε προϋπολογισμό χωρίς πιστωτική κάρτα.

Ετοιμοπαράδοτα Προϊόντα: Άμεση διαθεσιμότητα στα καταστήματα Public και στο public.gr.

Public+: Επιστροφή ευρώ στο Public Wallet για επόμενες αγορές στα καταστήματα Public ή στο public.gr

Η καμπάνια Merry Friday υπενθυμίζει ότι η Black Friday δεν είναι μόνο για μεγάλες αγορές, αλλά και η ιδανική ευκαιρία να οργανωθούμε έγκαιρα για τις γιορτές – με τις πιο έξυπνες και συμφέρουσες επιλογές.

Γιατί φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα στα Public!