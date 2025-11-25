Στην αποκάλυψη ότι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε επαφή με ανθρώπους του Άρη, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για τις μετοχές, προχώρησε ο SUPER 3.

Στη διαδικτυακή τους εκπομπή οι οργανωμένοι οπαδοί των «κίτρινων» αναφέρθηκαν στην ποδοσφαιρική ομάδα και στο ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, χωρίς όμως να γίνει γνωστό το όνομά του.

Όπως υποστήριξαν οι οπαδοί του Άρη, ο υποψήφιος επενδυτής ήρθε σε επαφή με ανθρώπους της ομάδας εκφράζοντας το ενδιαφέρον του, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες. Αυτό, λογικά, θα γίνει όταν υπάρξει επαφή και με τον Θοδωρή Καρυπίδη, με τον SUPER 3 να τονίζει πως σύντομα θα γίνει και αυτό.