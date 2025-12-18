Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, τη στάση των υπολοίπων συγγενών από τα Τέμπη αλλά και για τα έσοδα από τις συναυλίες για τα 57 θύματα, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι.

Αρχικά για την κ. Καρυστιανού μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπ: «Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον θέλει να κάνει κάποιο κίνημα, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρει την ίδια γραμμή. Η δικιά μου θέση είναι ότι θα το παλέψω με όσες δυνάμεις έχω και με τη δύναμη του κόσμου».

Όσον αφορά στη στάση του Νίκου Πλακιά απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού αρκέστηκε να απαντήσει «ο καθένας κρίνει όπως νομίζει».

Για τα ερωτήματα του κ. Πλακιά για τα έσοδα από τις συναυλίες για τα θύματα στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι είπε «τα λεφτά υπάρχουν στον σύλλογο και είναι μετρημένα. Τα λεφτά τα μαζέψαμε για τον αγώνα για τα έξοδα που δώσαμε για τα παιδιά μας. Κάθε ευρώ που έχει ξοδευτεί είναι γραμμένο στα βιβλία και δεν υπάρχει κανένας φόβος και όταν γίνει η ώρα να γίνει απολογισμός θα γίνει».

Στην ερώτηση, τέλος, αν τον στεναχωρούν οι δημόσιες διαφωνίες ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «όχι, καθόλου γιατί ο καθένας διαχειρίζεται τον πόνο του με τον τρόπο του».