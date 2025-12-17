«Ούτε ο Μέσι δεν παίζει μόνος του στο γήπεδο», με αυτή τη φράση ο Νίκος Καραχάλιος επέλεξε να περιγράψει την τακτική που ακολουθεί η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αμφισβητώντας ευθέως τις ηγετικές της ικανότητες στον δρόμο προς την πολιτική.

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον έμπειρο σύμβουλο επικοινωνίας και τη Μαρία Καρυστιανού λαμβάνει πλέον προσωπικές διαστάσεις, με τον ίδιο να την κατηγορεί για ασυνέπεια και αντιφατικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. Καραχάλιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η εικόνα που παρουσιάζεται για τη μεταξύ τους σχέση απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ο επικοινωνιολόγος αποκάλυψε πως έχουν ανταλλάξει περίπου 600 μηνύματα και έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναντήσεις και εξαντλητικές τηλεφωνικές επαφές.

«Δεν μπαίνεις στο γραφείο ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς συμβούλους στη χώρα, δεν ανταλλάσσεις 600 μηνύματα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν το υποβιβάζεις Μαρία μου, λέγοντας ότι τον έχεις δει δύο-τρεις φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Από κοντά έχουμε βρεθεί 6 φορές και έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις που συμμετείχαν και άλλοι άνθρωποι και μια σειρά τηλεφωνικών επαφών που κράτησαν τουλάχιστον 2 ώρες η κάθε μία».

Το ζήτημα της δημοφιλίας και η σύνδεσή της με την εξουσία βρέθηκε στο στόχαστρο του κ. Καραχάλιου, ο οποίος υποστήριξε ότι η κ. Καρυστιανού κινδυνεύει να απομονωθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που τη στήριξαν. Σημείωσε πως η ηγεσία απαιτεί όρια, κάτι που, κατά την άποψή του, η ίδια αδυνατεί να θέσει.

«Η κ. Καρυστιανού ή είναι control freak ή είναι control freak. Ούτε ο Μέσι όμως δεν παίζει μόνος του. Στην πολιτική όποιος λέει πρώτα εγώ χάνει. Πρώτη είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα κερδίζει με συλλογικότητα. Η Ελλάδα δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τους οδηγήσει στην πρωθυπουργία», δήλωσε.

Μάλιστα, παρομοίασε την κατάσταση με έναν προπονητή που ανεβάζει την ομάδα του στη μεγάλη κατηγορία, αλλά τελικά βρίσκεται «αδειασμένος» από τους ίδιους τους παίκτες του.

Ο επικοινωνιολόγος δεν έμεινε μόνο στο παρασκήνιο των επαφών τους, αλλά προχώρησε σε μια ιδιαίτερα απαξιωτική αναφορά για τις επιλογές των ανθρώπων που πλαισιώνουν την κ. Καρυστιανού. Απευθυνόμενος στην ίδια, την κάλεσε να αρχίσει να λέει την αλήθεια, υπογραμμίζοντας πως η ιδιοποίηση ενός δράματος για πολιτικούς σκοπούς έχει βαρύ τίμημα.

«Η κ. Καρυστιανού πρέπει τώρα που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και επισήμως να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση ομαδικών αγώνων και κοστίζει ειδικά αν αυτοί οι συλλογικοί αγώνες έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε τώρα να αρχίσει να λέει αλήθειες», τόνισε ο κ. Καραχάλιος.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο επικοινωνιολόγος σχολίασε με καυστικό τρόπο τις φήμες για τη δημιουργία πολιτικού φορέα: «Ας πάρει τη γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Κόμμα με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο».