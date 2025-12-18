Γάλλος γιατρός, ο οποίος δηλητηρίασε δεκάδες ασθενείς, προκαλώντας ακόμα και τον θάνατο σε κάποιους, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τους εισαγγελείς να τον χαρακτηρίζουν «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία».

Πιο αναλυτικά, γαλλικό δικαστήριο τον καταδίκασε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε ισόβια φυλάκιση για τη δηλητηρίαση 30 παιδιών και ενηλίκων ασθενών, εκ των οποίων οι 12 κατέληξαν, σε μια υπόθεση που φέρεται να συνδέεται με προσπάθεια δυσφήμησης συναδέλφων του.

Ο 53χρονος Φρεντερίκ Πεσιέ εργαζόταν ως αναισθησιολόγος σε δύο κλινικές στην ανατολική πόλη Μπεζανσόν, όταν μεταξύ 2008 και 2017 ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό ύποπτες συνθήκες. Δώδεκα από αυτούς δεν κατάφεραν να επανέλθουν.

Παρότι στο παρελθόν θεωρούνταν από τους συναδέλφους του ιδιαίτερα ικανός επαγγελματίας, η εισαγγελία τον περιέγραψε ως «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία», τονίζοντας ότι «χρησιμοποίησε την ιατρική για να σκοτώσει».

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται πριν από οκτώ χρόνια, όταν μια 36χρονη ασθενής, η Σάντρα Σιμάρ, η οποία ήταν κατά τα άλλα υγιής, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αφού ο γιατρός της μονάδας εντατικής θεραπείας δεν κατάφερε να την επαναφέρει, ο Πεσιέ της χορήγησε ένεση, με αποτέλεσμα η ασθενής να πέσει σε κώμα, από το οποίο τελικά επέζησε.

A verdict is expected by Friday in the trial in France of anesthesist Frédéric Péchier, accused of poisoning 30 patients, 12 of whom died. https://t.co/UwCrTv0Syu — The Brussels Times (@BrusselsTimes) December 15, 2025

Συναγερμός σήμανε στις τοπικές εισαγγελικές αρχές όταν διαπιστώθηκε ότι ενδοφλέβια φάρμακα που της είχαν χορηγηθεί περιείχαν συγκέντρωση καλίου έως και 100 φορές υψηλότερη από τη φυσιολογική δόση.

Ο Πεσιέ δεν ασκεί την ιατρική από το 2017, ωστόσο το 2023 του επετράπη να εργαστεί υπό τον όρο να μην έρχεται σε επαφή με ασθενείς, σύμφωνα με την Daily Mail.