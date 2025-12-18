Νέο περιστατικό βίας, πάλι ανάμεσα σε ανήλικα κορίτσια, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε γυμνάσιο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ., 13χρονη μαθήτρια με καταγωγή από την Αλβανία δέχτηκε αρχικά λεκτική επίθεση από συμμαθήτριές της στο διάλειμμα. Στη συνέχεια φαίνεται να την έσπρωξαν και να την έριξαν κάτω.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε καθηγήτρια του σχολείου αλλά και η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού, η οποία απευθύνθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίας Παρασκευής και κατέθεσε μήνυση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μίας 13χρονης, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, στις 17/10/25 στην ίδια περιοχή είχε εξαναγκάσει συνομήλικη να γονατίσει μπροστά της, την χαστούκισε ενώ την βιντεοσκοπούσαν.

Για το περιστατικό στο γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής αναζητείται ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι στα όρια του αυτοφώρου.