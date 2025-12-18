«Το τελευταίο διάστημα, εκτός από τη βία και την ένταση στους νέους, έχουμε και αυτοκτονικό ιδεασμό. Κάθε δεύτερη μέρα δεχόμαστε κλήση από 13χρονα παιδιά που λένε “έχω πάρει χάπια”», ανέφερε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Ο ίδιος μιλώντας την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην ΕΡΤ, ανέφερε τη σημαντική αύξηση των παιδιών και των εφήβων που ζητούν βοήθεια, αποκαλύπτοντας ότι καθημερινά καταγράφονται περίπου 500 κλήσεις στις πέντε γραμμές του Οργανισμού.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα περιστατικά ακραίας βίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπως μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων, αποτελούν μόνο «την κορυφή του παγόβουνου». «Αυτά που βλέπουμε είναι μια παρανυχίδα σε σχέση με όσα πραγματικά συμβαίνουν», σημείωσε μιλώντας στον παρουσιαστή της εκπομπής, Κώστας Γιαννόπουλος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πολλαπλές αιτίες του φαινομένου: τις επιπτώσεις της πανδημίας και του εγκλεισμού, την οικονομική κρίση, το γενικευμένο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, αλλά και τη βία που τα παιδιά εισπράττουν από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. «Τα παιδιά τα απορροφούν όλα αυτά και τα αναπαράγουν», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και σε μικρές ηλικίες καταγράφεται επικίνδυνος μιμητισμός. «Έχει γίνει “μόδα” να κουβαλάνε όπλα. Υπάρχουν περιπτώσεις ακόμη και σε παιδιά Ε΄ Δημοτικού».

«Όταν οι ψυχολόγοι μας μιλούν διαδραστικά με τα παιδιά, εκείνα βρίσκουν το θάρρος να ζητήσουν βοήθεια»

Μιλώντας για τις ευάλωτες οικογένειες και τα παιδιά που κακοποιούνται, ο Κώστας Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι «το να αναδεικνύουμε τα προβλήματα δεν φτάνει -πρέπει να υπάρχουν και λύσεις». Το «Χαμόγελο του Παιδιού», όπως είπε στηρίζει σήμερα 9.000 παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω των Κέντρων Στήριξης σε όλη την Ελλάδα, ενώ παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και παιδιών που βρίσκονται στον δρόμο.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στη σημασία της πρόληψης, μέσα από τις δράσεις του Οργανισμού στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. «Όταν οι ψυχολόγοι μας μιλούν διαδραστικά με τα παιδιά, εκείνα βρίσκουν το θάρρος να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και για κάτι που για εμάς φαίνεται απλό, αλλά για εκείνα είναι τεράστιο», είπε.

Παράλληλα, τόνισε τον ρόλο του εθελοντισμού των ίδιων των νέων, σημειώνοντας ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει ένα μοναδικό, ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δίκτυο παιδιών και νέων εθελοντών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, όπως επισκέψεις σε νοσοκομεία και δράσεις στήριξης.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Γιαννόπουλος υπενθύμισε τη λειτουργία της γραμμής 1056, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα τις ημέρες των γιορτών. «Ένα τηλεφώνημα μπορεί να σώσει μια κατάσταση. Ένα παιδί, μια γυναίκα με τα παιδιά της, κάποιος που δεν έχει πού να πάει -είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται περισσότεροι από 400 επαγγελματίες.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού συμπληρώνει τους θεσμούς, δεν τους υποκαθιστά», κατέληξε, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συνεργασία και συλλογική ευθύνη μπορεί η κοινωνία να απαντήσει στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών.