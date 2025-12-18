Την ώρα που η ανάκριση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη, κατηγορούμενος σε ανάλογη υπόθεση στα Γιαννιτσά, που είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους, παίρνει το δρόμο για τη φυλακή καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία σε βάρος του.

Πρόκειται για 54χρονο λογιστή ο οποίος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και είχε φύγει ελεύθερος από το ανακριτικό γραφείο. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα ανέδειξε το ρόλο που είχε και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν μισθωτήρια, με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 54χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται, κλήθηκε να δώσει και πάλι εξηγήσεις και αμέσως μετά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Είναι ο 15ος κατηγορούμενος στην συγκεκριμένη υπόθεση που έχει κριθεί προφυλακιστέος.