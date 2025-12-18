Απόπειρες εξαπάτησης πολιτών καταγράφονται στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου επιτήδειοι επισκέπτονται ιδιωτικές κατοικίες και συστήνονται ψευδώς ως εκπρόσωποι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου, ζητώντας προσωπικά στοιχεία των δημοτών και αναφέροντας ότι θα επανέλθουν με πακέτο του παντοπωλείου.

Ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις για τη συλλογή στοιχείων ούτε για τη διανομή πακέτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.

Επισημαίνεται, επίσης, πως το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου επιλέγει τους δικαιούχους αποκλειστικά κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των κοινωνικοοικονομικών τους χαρακτηριστικών, ειδοποιεί τους δικαιούχους τηλεφωνικά για κάθε διανομή και πραγματοποιεί τη διανομή μόνο στον χώρο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με ταυτοποίηση στοιχείων και με απόλυτη διακριτικότητα.