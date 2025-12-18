Στη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας και ενοποιώντας τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια, ο οποίος ενοποιεί κρίσιμες ελεγκτικές δυνάμεις που έως σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Μέσα από τη συγκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ενισχύεται ο συντονισμός των υπηρεσιών και επιτυγχάνεται ταχύτερη και πιο αποτελεσματική επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, η ΓΔ ΔΕΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση την ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, παρεμβαίνει οργανωμένα και αποφασιστικά στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η νέα Γενική Διεύθυνση προκύπτει από τη μετεξέλιξη της μέχρι σήμερα Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ) και ενισχύεται σημαντικά με τη μεταφορά σε αυτή ελεγκτικών μονάδων από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ), όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα.