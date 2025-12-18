Το στοίχημα του Μεντιλίμπαρ

Ημέρα κυπέλλου η χθεσινή, με τον Ολυμπιακό να διαλύει με 6-0 τον Ηρακλή, έχοντας για πρωταγωνιστή έναν παίκτη-μυστήριο. Ο λόγος για τον Γιαζίτσι, ο οποίος έχει εκπληκτικές επιδόσεις στο κύπελλο και γενικά δείχνει κάθε φορά το ταλέντο του και τι μπορεί να κάνει. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού στο πρωτάθλημα, ενώ έμεινε και εκτός λίστας για το Champions League. Ο Τούρκος είναι πραγματικά μεγάλη περίπτωση και εξελίσσεται σε στοίχημα για τον Μεντιλίμπαρ το να τον βάλει στον… ίσιο δρόμο, να τον εξελίξει ως παίκτη, να τον ετοιμάσει για θέση βασικού παντού και πάντα.

Η τρέλα του Ηρακλή

Στον Ηρακλή, πάντως, θα πρέπει να το… πάρουν αλλιώς με τους προπονητές, γιατί δεν γίνεται να συνεχιστούν οι αλλαγές με τον ίδιο ρυθμό. Μετά την 6άρα στο Καραϊσκάκη άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν σενάρια για αποχώρηση του Βίγκνιεβιτς και αντικατάστασή του από τον Μαλεζά. Δεν ξέρω αν ο Βίγκνιεβιτς είναι ή όχι ο κατάλληλος για τον «γηραιό», ξέρω όμως ότι ποτέ καμία ομάδα πουθενά δεν πέτυχε τίποτα αλλάζοντας προπονητή κάθε λίγο και λιγάκι. Από τον Ηρακλή έχουν περάσει οι Τεννές, Σπανός, Στολτίδης, Βίγκνιεβιτς μέσα σε 4 μήνες και τώρα κάνουν σκέψεις για νέα αλλαγή. Κι όλα αυτά με την ομάδα να είναι στην 1η θέση του ομίλου της στη Super League 2. Τρέλα.

Μήνυμα Λουτσέσκου

Αγώνα κυπέλλου είχε και ο ΠΑΟΚ χθες, ο οποίος δεν κατάφερε κόντρα στη Μαρκό να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Γενικά αυτή η περίοδος δεν είναι καλή για τους «ασπρόμαυρους» είτε αγωνιστικά είτε επικοινωνιακά, με τον Λουτσέσκου να έχει στείλει το μήνυμά του στη διοίκηση: Μεταγραφές άμεσα. Και όταν λέμε άμεσα, εννοούμε να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες από τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, γιατί ο συγκεκριμένος μήνας θα είναι… βουνό. Με 7 παιχνίδια μέσα σε 25 μέρες, είναι ορατός ο κίνδυνος η ομάδα να βγει εκτός στόχων από νωρίς και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο όχι μόνο για τον Λουτσέσκου και τους παίκτες, αλλά και για τον Σαββίδη. Θα πρέπει επομένως να… τρέξουν στον δικέφαλο του βορρά.

Καμία απάντηση στον Ολυμπιακό

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, πάντως, υπάρχει ακόμη ένα θέμα που προκαλεί συζητήσεις στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου: Η μη απάντησή του στη διαρροή του Ολυμπιακού για την ΚΕΔ και την ΕΠΟ μετά το ματς με τον Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» ενέπλεξαν και τους «ασπρόμαυρους» στη διαρροή τους καθώς αναφέρθηκαν στη διαιτησία του ΠΑΟΚ – Άρης, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση από την άλλη πλευρά. Γεγονός που προκάλεσε εντύπωση και διάφορα σχόλια, με τους Πειραιώτες να βγαίνουν νικητές επικοινωνιακά καθώς είναι σαν… μην τολμάει η απέναντι πλευρά να ανοίξει τέτοια συζήτηση. Και τέτοιες λεπτομέρειες δεν περνάνε ποτέ απαρατήρητες στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα δεδομένα για Ταμπόρδα

Στο προσκήνιο έχει επανέλθει ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό μετά το γκολ που έβαλε και έδωσε τη νίκη κόντρα στην Καβάλα. Ψυχολογικά αυτό θα τον βοηθήσει αρκετά τον Αργεντίνο, το μέλλον του οποίου δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα, να συνεχίσει υπό τις οδηγίες του Μπενίτεθ, καθώς πιστεύει στον εαυτό του και θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να… λυθεί και να δείξει σε όλους την αξία του. Μέχρι και σήμερα, πάντως, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραχωρηθεί δανεικός τον Ιανουάριο σε Κηφισιά ή Λεβαδειακό. Το σίγουρο είναι πως τόσο ο Ισπανός προπονητής όσο και οι άνθρωποι της διοίκησης πιστεύουν πολύ στον Ταμπόρδα και γι’ αυτό θέλουν να είναι απολύτως σίγουροι πως η απόφαση που θα πάρουν για αυτόν θα είναι και η σωστή.

Η πρώτη κόντρα Μυστακίδη – Σιάο

Στο μπάσκετ, τέλος, δεν αποκλείεται να έχουμε σύντομα και την πρώτη μονομαχία των νέων ιδιοκτητών των ΠΑΟΚ και Άρη στον μεταγραφικό τομέα. Οι δύο ομάδες ψάχνουν για ψηλό και ένα από τα ονόματα που παίζουν είναι αυτό του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος μάλλον δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον του Άρη, ενώ τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορούν διάφορα και για τον ΠΑΟΚ. Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από τους «ερυθρόλευκους», από το τι θα αποφασίσουν οι ίδιοι για τον Αντετοκούνμπο. Στη Θεσσαλονίκη πάντως ανυπομονούν για μια μεταγραφική κόντρα των Μυστακίδη και Σιάο.