Σειρά επιδρομών στο νότιο και ανατολικό Λίβανο εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι στοχοθετεί υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Τα πλήγματα έγιναν την παραμονή συνάντησης ομάδας για την επιτήρηση της κατάπαυσης πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου 2024 και η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τον ΟΗΕ και τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI), οι επιδρομές είχαν ως στόχο διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου στα σύνορα με το Ισραήλ και ορεινές περιοχές της Μπεκαά (ανατολικά), προπύργιου της Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «διάφορες στρατιωτικές δομές της Χεζμπολάχ όπου είχαν αποθηκευθεί όπλα και από όπου οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ συνέχιζαν να επιχειρούν πρόσφατα».

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές, Τρίτη, σε δύο ισραηλινά πλήγματα με στόχο ένα ημιφορτηγό νότια της Βηρυτού και ένα αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι στοχοθέτησε μέλη της Χεζμπολάχ.