Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει, μια «χυδαία και αναιτιολόγητη» στοχοποίηση της συζύγου του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της προανακριτικής επιτροπής.

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου επανέφερε, για δεύτερη φορά, συκοφαντικό ισχυρισμό που έχει ήδη καταρριφθεί, επισημαίνοντας πως η εφημερίδα «Αυγή», η οποία τον είχε αρχικά δημοσιεύσει, τον έχει ανακαλέσει με δημόσια συγγνώμη ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου.

Όπως σημειώνει, παρότι ο ίδιος εξήγησε το ζήτημα «καλόπιστα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνήθηκε να αναδιατυπώσει τις αναφορές της και, κατά τον ίδιο, ανακύκλωσε συνειδητά ισχυρισμούς που «έχει αποδειχθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», εμπλέκοντας μάλιστα «μη πολιτικά πρόσωπα» σε μια πολιτική αντιπαράθεση.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ο υπουργός Επικρατείας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη. Λάσπη που εκτοξεύει απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου.

Με τη χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε -για δεύτερη φορά- μια συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα “Αυγή” που την είχε αρχικά διακινήσει.

Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν.

Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και συνεχίζει με την εν γένει παρουσία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους».

Εξάλλου, προσθέτει, «μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός.

Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της – μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της – επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευάλωτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς.

Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται.

Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην εξεταστική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με εμένα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά».

Και η ανάρτηση Σκέρτσου κλείνει με το περιστατικό στη Βουλή χθες, Τετάρτη: «Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντί της».

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε χθες στη Βουλή ότι η σύζυγός του Άκη Σκέρτσου, «τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών».

Συγκεκριμένα, στην αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου ότι ο κ. Σκέρτσος είναι «παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη», ο κ. Σκέρτσος τη ρώτησε εάν έχει πρόβλημα με την ιδιότητα της συζύγου του. «Όχι, έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι η σύζυγός σας τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών» είπε η κα Κωνσταντοπούλου με τον κ. Σκέρτσο να επιχειρεί να αναγνώσει «τη διορθωτική δήλωση της εφημερίδας “Αυγή” που τη διέσυρε, λόγω της δικής μου ιδιότητας». Απευθυνόμενος μάλιστα προς την κα Κωνσταντοπούλου είπε: «Αυτό που κάνετε, ως υπερασπίστρια των γυναικών, που τελικά γίνεστε θύτης των γυναικών, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Βάλλετε εναντίον της γυναίκας μου. Εναντίον μίας γυναίκας, γιατί τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε στην γυναίκα μου λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα».

Εν μέσω διαμαρτυριών βουλευτών της ΝΔ, και υψηλών τόνων από την πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Σκέρτσος διάβασε τη δήλωση της Αυγής, σύμφωνα με την οποία «μετά από προσεκτικότερη δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε το λάθος του δημοσιεύματος, που καταχωρήθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα avgi.gr». Αυτό, είπε ο κ. Σκέρτσος, δείχνει την δική σας αναξιοπιστία. Διότι δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας «Αυγή» και ανακυκλώνετε ψέματα. Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνεται υπόληψη, κουνάτε το δάχτυλο, θίγετε γυναίκες, εσείς ως γυναίκα, επειδή νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε τον εθνικό εισαγγελέα. Συγνώμη θα ζητήσετε; Σε μένα; Στην σύζυγό μου;» είπε ο κ. Σκέρτσος για να λάβει επανειλημμένα “όχι” από την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία τον ρώτησε εάν «εκπροσωπείτε τη δικαστικό σύζυγό σας, ως υπουργός;»

«Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε η εφημερίδα “Αυγή” και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Έχετε δικό σας τεκμήριο αναξιοπιστίας. Διότι ανακυκλώνετε ψεύδη τα οποία έχουν διαψευστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας αντιμετώπισα με μεγάλο σεβασμό, και αυτή τη στιγμή επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρα. Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;»

«Με χαρά» αποκρίθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου προσθέτοντας «και τρεις θα λάβει ο κ. Μητσοτάκης για λογαριασμό σας».

Η ένταση συνεχίστηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η ίδια υπερασπίζεται τις γυναίκες «απέναντι σε εσάς, που είστε “αγκαζέ” με τους βιαστές, τους παιδοβιαστές και με τους υπόλογους..»

«Ζητείστε συγνώμη τώρα», αντέδρασε ο κ. Σκέρτσος, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη να λέει ότι «είναι απαράδεκτη» και τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Α. Νικολακόπουλο να ζητά από την κα Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τουλάχιστον τη φράση “παιδεραστές”. «Δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα. Και τα υποστηρίζω κατά κεραία. Εσείς διαστρεβλώνετε αυτά που λέω». Στη, δε, παρέμβαση του κ. Σκέρτσου: «είπατε ψέματα ότι η σύζυγος μου έχει εκκρεμότητα και έχει προνομιακή μεταχείριση και δεν ισχύει τίποτα από αυτά» η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε: «Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων, κύριε;» ενώ, βουλευτής της ΝΔ ακούστηκε να λέει: «Τα έχετε μπερδέψει κα Κωνσταντοπούλου{…}».