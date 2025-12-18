Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, που φαίνεται να ανακάμπτουν το τελευταίο 24ωρο από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσεράμισι ετών, παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών για την προσφορά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους παγκόσμιους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το West Texas Intermediate διαπραγματευόταν λίγο κάτω από τα 57 δολάρια το βαρέλι, αφότου κατέγραψε άνοδο 1,2% την Τετάρτη 17/12, ενώ το Brent έκλεισε λίγο κάτω από τα 60 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν σύμφωνα με το Bloomberg έναν νέο γύρο κυρώσεων στον ρωσικό ενεργειακό τομέα με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρά προβλήματα στην προσφορά του αγαθού.

Η νέα απόφαση του Τραμπ έρχεται μία εβδομάδα αφότου οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, αυξάνοντας τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση της χώρας με ηγέτη τον Νικολάς Μαδούρο.

Τουλάχιστον 30 πλοία που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων πλέουν αυτή την περίοδο κοντά στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Windward, που συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές για τον εντοπισμό του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ενώ μερικά από αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν πορεία σύμφωνα με το Associated Press.