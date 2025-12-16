Την πτωτική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς η προσφορά φαίνεται να υπερβαίνει τη ζήτηση. Το αμερικανικό αργό κινείται επίσης πτωτικά, επεκτείνοντας τις απώλειες μετά το χαμηλότερο κλείσιμο που καταγράφηκε από το 2021, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα σημάδια αδυναμίας είναι πλέον εμφανή και στη δομή της αγοράς. Οι τιμές του αργού από τη Μέση Ανατολή πέρασαν, σύμφωνα με το Bloomberg, προσωρινά σε καθεστώς όπου η μελλοντική τιμή είναι υψηλότερη από την τρέχουσα — ένδειξη ότι η άμεση προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση — ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στον Κόλπο των ΗΠΑ.

Πάντως, σε άλλα τμήματα της αγοράς, η μελλοντική τιμή του αργού παραμένει χαμηλότερη από την τρέχουσα, υποδηλώνοντας ότι η στενότητα της προσφοράς εξακολουθεί να υφίσταται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το πετρέλαιο φαίνεται πλέον να οδεύει προς ετήσιες απώλειες, καθώς η παγκόσμια παραγωγή συνεχίζει να υπερβαίνει τη ζήτηση. Η αύξηση προέρχεται τόσο από χώρες του ΟΠΕΚ όσο και από παραγωγούς εκτός του οργανισμού, κυρίως στην αμερικανική ήπειρο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι το πλεόνασμα που προβλέπεται για το επόμενο έτος θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία.

Η πτώση των τιμών πάντως φαίνεται να καθησυχάζει τις ανησυχίες πολλών κεντρικών τραπεζών, καθώς περιορίζονται οι πληθωριστικές πιέσεις, διευκολύνοντας έτσι τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων το επόμενο έτος. Την ίδια στιγμή, όμως, επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και τις οικονομικές επιδόσεις των ενεργειακών εταιρειών, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μέλλον του κλάδου.