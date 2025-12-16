Ο Νίκολα Γιόκιτς καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα όχι μόνο με όσα κάνει στο παρκέ, αλλά και… πριν ακόμη βρεθεί σε αυτό.

Στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12), ο Σέρβος σταρ έκανε εντυπωσιακή άφιξη στο γήπεδο, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο αξίας που –σύμφωνα με εκτιμήσεις– ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο λόγος για το Rolls-Royce Cullinan, ένα πολυτελές SUV που πήρε το όνομά του από το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει ανακαλυφθεί ποτέ.

Το αυθεντικό Cullinan βρέθηκε στη Νότια Αφρική το 1905, ζύγιζε περισσότερα από 3.100 καράτια και θεωρείται ανεκτίμητο. Το διάσημο διαμάντι κόπηκε σε εννέα κομμάτια, ενώ ένα ενδιαφέρον στοιχείο στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου είναι η συμμετοχή του Σέρβου σχεδιαστή Πάβλε Τρπινάτς.

Ο «Τζόκερ» έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, του οποίου η βασική τιμή ξεπερνά τις 400.000 δολάρια, ενώ με επιπλέον εξοπλισμό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 600.000. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής του ή αν ο Σέρβος σούπερ σταρ θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Όσο για το αγωνιστικό σκέλος, οι Νάγκετς πήραν τη νίκη απέναντι στους Ρόκετς με 128-125 στην παράταση, χάρη σε μία ακόμη εξωπραγματική εμφάνιση του Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με ένα εντυπωσιακό triple-double (39 πόντοι, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ), οδηγώντας το Ντένβερ με ασφάλεια στη νίκη.