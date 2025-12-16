Το Mediterranean College στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τον οργανισμό Make–A–Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), προσφέροντας φως και χαμόγελο σε παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Από την 1η έως τις 17 Δεκεμβρίου 2025, το Wish Box γεμίζει με «Αστέρια της Ευχής», αποδεικνύοντας ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να γίνει ένα μεγάλο θαύμα.

Από τις 9 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 8 Ιανουαρίου 2026 μέρος των εσόδων από τις νέες εγγραφές στο Mediterranean College θα δοθεί στον οργανισμό Make–A–Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), ώστε η επιλογή σπουδών να γίνει και μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς.

Το Mediterranean College προσφέρει αναγνωρισμένα προγράμματα Bachelor’s, Master’s, MBA και Professional Doctorate, σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια όπως το University of Derby και το University of Wolverhampton. Με 9 Ακαδημαϊκές Σχολές και περισσότερα από 60 προγράμματα σπουδών, δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση που τους ταιριάζει. Παράλληλα, μέσα από το Mediterranean Professional Studies, διατίθενται πάνω από 30 πιστοποιημένα Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης. Οι σπουδές πραγματοποιούνται σε δίγλωσσο μοντέλο, ενώ το MC Employability Scheme® υποστηρίζει ουσιαστικά τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Αν έχεις αποφασίσει ότι το μέλλον σου ξεκινά τώρα, κάνε την επιλογή που εξελίσσει εσένα και βοηθά ταυτόχρονα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Κλείσε θέση σήμερα στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου 2026, επωφελήσου από την επιδότηση διδάκτρων -35% για early registrations και γίνε, παράλληλα, μέρος μιας πράξης που κάνει τη διαφορά.

Επικοινώνησε σήμερα και μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες & τους τρόπους χρηματοδότησης που προσφέρονται.

Mediterranean College

Αθήνα: Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος 13, 10434, Τ: +30 210 8899600

Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 11251, Τ: +30 210 8899600

Γλυφάδα: Αχιλλέως 33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 16675, Τ: +30 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625, T: +30 2310 287779

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 15, 54625, T: +30 2310 287779

www.medcollege.edu.gr | [email protected]