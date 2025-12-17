Χαμηλές εισπράξεις συνεχίζει να δηλώνει η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών στην εφορία με πάνω από τους μισούς να πιάνονται στην «τσιμπίδα» του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος, ένας στους τρεις επαγγελματίες εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 30.000 ευρώ, ενώ μόλις το 17% δηλώνει εισπράξεις άνω των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία για τους 385 επαγγελματικούς κλάδους δείχνουν ότι στην κορυφή της λίστας των δηλωθέντων τζίρων βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων. Στον αντίποδα, στις τελευταίες θέσεις κατατάσσονται επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων, με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα καθαρά κέρδη δεν υπερβαίνουν συνήθως το ένα τρίτο των ακαθάριστων εσόδων, περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες βρέθηκαν και φέτος να φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια.

Ειδικότερα:

Στο χονδρικό εμπόριο καπνού, 184 φορολογούμενοι δήλωσαν για το 2024 μέσο ετήσιο τζίρο 1,21 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2023. Στο λιανικό εμπόριο καυσίμων, οι 3.248 επαγγελματίες εμφάνισαν μέσο κύκλο εργασιών 628.592 ευρώ, χαμηλότερο όμως από τα επίπεδα των δύο προηγούμενων ετών. Στην παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών, οι δηλωθέντες τζίροι διαμορφώθηκαν στα 449.551 ευρώ κατά μέσο όρο.

Φαρμακεία, ταξί, εστίαση