Φορολογική ανάσα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Με στοχευμένες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διορθώσει στρεβλώσεις και να μειώσει τα βάρη σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2024, τα οποία θα φορολογηθούν το 2026, και προβλέπουν τόσο πλήρη απαλλαγή από τα τεκμήρια όσο και «κούρεμα» 50% για μια σειρά περιπτώσεων, με έμφαση σε νέες μητέρες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς.

Οι εξαιρέσεις

Από το τεκμαρτό εισόδημα γλιτώνουν και θα φορολογηθούν αποκλειστικά με βάση το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα:

Νέοι επαγγελματίες για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

Μητέρες – επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα.

Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι» που συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.

Άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Καφενεία σε κοινότητες έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Ποιοι βλέπουν μείωση 50%

Η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% θα ισχύει για:

Επαγγελματίες με αναπηρία 67% έως 79%.

Επαγγελματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων (με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής, πλην Νήσων).

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα.

Γονείς παιδιών με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Πολύτεκνους γονείς.

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Τα δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή των εκπτώσεων ή εξαιρέσεων από το τεκμαρτό εισόδημα απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση: