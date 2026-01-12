Το ενδεχόμενο η 16χρονη Γερμανίδα Λόρα, η οποία κατάγεται από τη Γερμανία και εξαφανίστηκε από την Πάτρα (σ.σ. δηλώθηκε στις 8/1), να βρίσκεται ακόμη και στην πατρίδα της εξετάζει η ΕΛΑΣ, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, προέκυψε ότι η ανήλικη το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της ότι «θέλει κάπου να πάει» και για τον λόγο αυτό μαζεύει χρήματα.

Από την έρευνα πόρτα – πόρτα στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, προέκυψε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει την 16χρονη να επισκέπτεται ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πήγε κάποιο χρυσό αντικείμενο, προκειμένου να πάρει μετρητά χρήματα.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς της ανήλικης την επόμενη ημέρα της εξαφάνισης, πήγαν ξανά στην ΕΛΑΣ στις 9 Ιανουαρίου και ανέφεραν ότι υπάρχουν μαρτυρίες από αρτοποιείο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και πήραν από το καταγραφικό ένα βίντεο που δείχνει την 16χρονη να συνομιλεί με έναν ενήλικο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, χωρίς όμως να επιβιβάζεται ή να αποχωρεί μαζί του. Σε αυτό, βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα καθώς δεν φαίνονται καθαρές οι πινακίδες κυκλοφορίας και επομένως δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ούτε το όχημα, ούτε ο άνδρας οδηγός.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η ανήλικη έφτασε στην Αθήνα με ταξί και έκτοτε τα ίχνη της χάνονται. Ο οδηγός του ταξί εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ και έδωσε ήδη κατάθεση, λέγοντας ότι η 16χρονη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.