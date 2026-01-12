Έντονη αγανάκτηση και σοβαρές καταγγελίες για καθυστερήσεις στις πρώτες, κρίσιμες ώρες της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την περιοχή του Ρίου, εκφράζει ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Ο κ. Γιαννόπουλος, κάνει λόγο για σοβαρά κενά στις έρευνες της αστυνομίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έθεσαν σε αυξημένο κίνδυνο την ανήλικη.

«Δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Οι έρευνες δεν έγιναν έγκαιρα. Υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό από τα γύρω καταστήματα και δεν το έπαιρναν. Οι πρώτες ώρες είναι πάντα κρίσιμες», τονίζει με έμφαση, σύμφωνα με το thebest.gr. αφήνοντας σαφείς αιχμές για συγκεκριμένους αξιωματικούς. «Τι έκανε η αστυνομία όλον αυτόν τον καιρό; Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας για να εκδοθεί έξτρα Amber Alert και να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Με αυτή την καθυστέρηση, το παιδί είναι εκτεθειμένο και ποιος ξέρει πού…».

Η 16χρονη Λόρα αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ασφαλές ίχνος της. Η ανήλικη είχε έρθει πριν από περίπου τρία χρόνια στην Ελλάδα από τη Γερμανία μαζί με την οικογένειά της και ζούσαν μόνιμα στην Πάτρα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι πρώτες μαρτυρίες, που αναφέρουν ότι το πρωί της εξαφάνισης η Λόρα φέρεται να συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας αποχώρησε με το άλλο παιδί, ενώ η 16χρονη φέρεται να έφυγε από το σημείο με ταξί.

Την ίδια ώρα, στοιχεία που εξετάζονται, δείχνουν ότι η ανήλικη ενδέχεται να κατευθύνθηκε προς την Αθήνα, γεγονός που διευρύνει το πεδίο των ερευνών και εντείνει την αγωνία για την τύχη της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές ή με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.