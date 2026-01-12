Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί Αρχές που αναζητούν την 16χρονη Λόρα. Η ανήλικη εξαφανίστηκε στην Πάτρα όπου ζούσε με την οικογένειά της και έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 8 Ιανουαρίου.

Για την 16χρονη έχει εκδοθεί Amber Alert, μετά από κινητοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού» ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα και να έχει έρθει με ταξί.

Η Λόρα έχει καταγωγή από τη Γερμανία και πριν από τρία χρόνια μετακόμισαν με την οικογένειά της στην Πάτρα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το ρολόι έδειχνε 7:30 το πρωί και το ημερολόγιο Πέμπτης 8/1 όταν το κορίτσι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

«Είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά»

«Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία» τόνισε φίλη της οικογένειας που μίλησε την Κυριακή 11/1 στον Alpha. «Η Λόρα είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και οι γονείς της το ανακάλυψαν το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να γυρίσει με το σχολικό, αλλά δεν επέστρεψε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα» είπε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Σε περιμένουμε σε αγαπάμε»

Η οικογένειά της, μέσω του Alpha, απευθύνθηκε με ένα μήνυμά της στην ανήλικη.

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σε αγαπάμε» επισημαίνουν τα μέλη της οικογένειάς της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.