Έξτρα φόρο για τα φετινά εισοδήματα λόγω αύξησης του τεκμηρίου αλλά σημαντικές μειώσεις για τα εισοδήματα του 2026 από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα έχουν περίπου 730.000 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παράλληλα ψαλιδίζεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους ενώ απαλλάσσονται από το τεκμήριο οι νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα επόμενα 2 έτη.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι το 2026 με περισσότερους φόρους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, ανεβάζει το ελάχιστο φορολογητέο ποσό και φουσκώνει τα εκκαθαριστικά για περίπου 400.000 επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα από το τεκμαρτό. Η φορολογική ανάσα θα έρθει από την άνοιξη του 2027, όταν θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις οι μειώσεις φόρου που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα.

Οι επιβαρύνσεις

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 830 ευρώ σε 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025 ανεβάζει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα του 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε το 2024. Κατά συνέπεια, ο ελάχιστος φόρος εκτινάσσεται από 1.256 σε 1.410 ευρώ, επιβαρύνοντας όσους εμφανίζουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Ωστόσο, σημαντικές ανάσες για συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπει το νέο πλαίσιο:

Για όσους έχουν έδρα και κατοικία σε οικισμούς εκτός Αττικής με έως 1.500 κατοίκους, το τεκμαρτό μειώνεται κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση.

Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα δύο επόμενα χρόνια. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 6.000 γυναίκες.

Φορολογικές ελαφρύνσεις από το 2027

Η νέα φορολογική κλίμακα φέρνει ανάσα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ. Ακόμη και όσοι «πέφτουν» στο τεκμαρτό θα δουν μειώσεις φόρου, με μεγαλύτερους κερδισμένους τους επαγγελματίες έως 30 ετών, όσους έχουν παιδιά και αυτούς που δηλώνουν πάνω από 40.000 ευρώ ετησίως.

Τα φορολογικά οφέλη

Οι μειώσεις φόρου με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας διαμορφώνονται ως εξής:

Επαγγελματίες χωρίς παιδιά: από 100 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 1.600 ευρώ για 60.000 ευρώ και άνω.

Επαγγελματίες με 1 παιδί: μείωση φόρου 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 2.000 ευρώ για 60.000 ευρώ και άνω.

Επαγγελματίες με 2 παιδιά: όφελος 300 ευρώ στα 15.000 ευρώ έως 2.400 ευρώ στα 60.000 ευρώ και άνω.

Επαγγελματίες με 3 παιδιά: από 650 ευρώ στα 15.000 ευρώ έως 3.300 ευρώ στα 60.000 ευρώ και πάνω.

Νέοι έως 30 ετών

Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για τους νέους: αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ για κάθε αυτοαπασχολούμενο έως 25 ετών, ενώ για τους επαγγελματίες 26–30 ετών το εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 9%.

Παράλληλα, οι πολύτεκνοι επαγγελματίες εξασφαλίζουν αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ.