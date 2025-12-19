Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο Κένεντι Σέντερ, όπως αναφέρει το hellasjournal.com.

Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε με τους προσκεκλημένους του. Ανάμεσά τους, ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος χάρη στις συμφωνίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει αποκτήσει ανοικτή δίοδο προς την Ουάσιγκτον.

Ο ενεργειακός διάδρομος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη αποτελεί στρατηγική επιλογή του Λευκού Οίκου – και το γεγονός ότι ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στην Ελλάδα θεωρείται θετική εξέλιξη. Ο Πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε επίσης τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην Ουάσιγκτον εκείνες τις ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος AKTOR μέσω της κοινοπραξίας Atlantic – See LNG Trade με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου που θα περνά από την Ελλάδα.

Η επιλογή της Ελλάδας ως βασικού γεωγραφικού κόμβου αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και ενισχύει τις διμερείς σχέσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένων ευκαιριών για ομίλους με ενεργή παρουσία στην ενέργεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος AKTOR επανατοποθετείται στρατηγικά, με την ενέργεια να αποκτά αυξημένο βάρος στο συνολικό EBITDA και με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων σε παραχωρήσεις και ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής εισαγωγής θυγατρικών στο Χρηματιστήριο εντός της επόμενης διετίας. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη ενός ομίλου που χτίζει συστηματικά τη μετάβασή του στη νέα ενεργειακή εποχή, με το LNG να λειτουργεί ως καταλύτης μακροπρόθεσμης αξίας.