Με ξεκάθαρα στρατηγικά μηνύματα για την επόμενη δεκαετία και με το βλέμμα στραμμένο πέρα από τις παραδοσιακές κατασκευές, ο όμιλος AKTOR τοποθετεί την ενέργεια στον πυρήνα της ανάπτυξής του. Στο περιθώριο της τελετής έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου σκιαγράφησε ένα πλάνο όπου το LNG και οι ΑΠΕ συγκροτούν τους δύο βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, με ορίζοντα που εκτείνεται έως και το 2050.

Το LNG ως στρατηγικός πολλαπλασιαστής αξίας

Το LNG αναδεικνύεται σε κομβικό μοχλό για τον όμιλο, με συζητήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με τουλάχιστον τρεις επιπλέον προμηθευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε ο κ. Εξάρχου, η επιλογή του αμερικανικού LNG δεν είναι συγκυριακή, αλλά στρατηγική, καθώς οι συμφωνίες που εξετάζονται είναι δεσμευτικές ως προς τιμές και χρόνους, χωρίς περιορισμούς ως προς την προμήθεια από τρίτες χώρες, εφόσον προκύψουν πρόσθετες ανάγκες. Στόχος είναι έως τα τέλη Ιανουαρίου να υπάρχει σαφής εικόνα για νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες, οι οποίες θα προσδώσουν προβλεψιμότητα στις μεταφερόμενες ποσότητες για το διάστημα 2030-2050.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο όμιλος εξετάζει τόσο τη ναύλωση όσο και την αγορά πλοίων για τη μεταφορά LNG, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Το χρονικό περιθώριο επιτρέπει ευελιξία, ενώ η στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΠΑ στον τομέα του trading ενισχύει τη θέση του AKTOR στην εφοδιαστική αλυσίδα, με σαφή διαχωρισμό ρόλων σε άλλα πεδία δραστηριότητας

Οικονομικό αποτύπωμα και ορίζοντας μετά το 2030

Το ενεργειακό αποτύπωμα του LNG στα οικονομικά του ομίλου αναμένεται να είναι καθοριστικό. Μετά το 2030, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των EBITDA εκτιμάται ότι θα προέρχεται από τον συγκεκριμένο τομέα, μεταβάλλοντας τη σύνθεση της κερδοφορίας και περιορίζοντας τη σχετική βαρύτητα των κατασκευών. Για την περίοδο 2026-2030, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο με προμηθευτές όσο και με κράτη, με μοναδικό έως τώρα δεδομένο τη συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία.

Στο επίπεδο των υποδομών, το ενδεχόμενο δεύτερου FSRU παραμένει ανοιχτό, όπως και η ανάγκη για βελτιώσεις που θα επιτρέψουν τη διαχείριση αυξημένων ποσοτήτων LNG. Ο όμιλος δηλώνει έτοιμος να αξιολογήσει κάθε ευκαιρία που μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργική του επάρκεια στο μέλλον, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις.

ΑΠΕ και υπεραξίες από την αγορά

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο στις ΑΠΕ συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με έμφαση στην εξαγορά έργων που διαθέτουν εξασφαλισμένες ταρίφες. Το σημερινό περιβάλλον, όπου οι αποτιμήσεις επηρεάζονται από το curtailment, δημιουργεί ευκαιρίες εισόδου σε μειωμένες αξίες. Εφόσον προχωρήσουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τις μπαταρίες οικονομικά βιώσιμες, το curtailment μπορεί να περιοριστεί δραστικά, μεταφραζόμενο σε δυνητική υπεραξία για το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, τόνισε ο CEO του ομίλου.

Μιλώντας για το ομολογιακό δάνειο των 140 εκατ. ευρώ ανέφερε πως λειτουργεί ως εργαλείο υλοποίησης των ήδη δρομολογημένων επενδύσεων, κυρίως στις ΑΠΕ, χωρίς να κατευθύνεται προς το LNG. Η επιλογή του συγκεκριμένου ύψους αντανακλά μια συνειδητή στρατηγική χρηματοδοτικής πειθαρχίας, με τη διοίκηση να ξεκαθαρίζει ότι πρόσθετος δανεισμός θα εξεταστεί μόνο όταν προκύψει πραγματική ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του χρήματος

Η γεωπολιτική διάσταση και τα επόμενα βήματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη γεωπολιτική διάσταση του κάθετου διαδρόμου και του LNG, που συνιστούν προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση. Η επιλογή της Ελλάδας ως βασικού γεωγραφικού κόμβου αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και ενισχύει τις διμερείς σχέσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένων ευκαιριών για ομίλους με ενεργή παρουσία στην ενέργεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος AKTOR επανατοποθετείται στρατηγικά, με την ενέργεια να αποκτά αυξημένο βάρος στο συνολικό EBITDA και με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων σε παραχωρήσεις και ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής εισαγωγής θυγατρικών στο Χρηματιστήριο εντός της επόμενης διετίας. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη ενός ομίλου που χτίζει συστηματικά τη μετάβασή του στη νέα ενεργειακή εποχή, με το LNG να λειτουργεί ως καταλύτης μακροπρόθεσμης αξίας.