Η ΑΚΤΩΡ Energy, θυγατρική του ομίλου AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρούν σε μία στρατηγική σύμπραξη, δημιουργώντας την ATLANTIC – SEE LNG TRADE (AS LNG).

H νέα εταιρεία, της οποίας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου και αναπληρωτής Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, συστάθηκε χθες, 4/11, με έδρα την Παιανία και μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και ελέγχεται σε ποσοστό 60% από τον όμιλο AKTOR και κατά 40% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν οι: Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

Το βασικό αντικείμενο περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αέρια κατάσταση καθώς και τις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Με αυτή την κίνηση, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που πρωταγωνιστεί στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ – του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.