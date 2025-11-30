Ο αγώνας ανάμεσα σε ΟΠΑΘΑ Πατρών και Νίκη Βόλου για την 3η αγωνιστική της Α2 Εθνικής Ανδρών στο πόλο σημαδεύτηκε από όσα έγιναν με δύο παίκτες και συγκεκριμένα τούς Γλούμη και Καλαμά, καθώς είχαμε μία σπασμένη μύτη και μία σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου οκταλέπτου οι διαιτητές απέβαλαν, χωρίς αντικατάσταση, τον Γλούμη της Νίκης Βόλου και τον Καλαμά από την πλευρά του ΟΠΑΘΑ, με τους δύο πολίστες να βγαίνουν από την πισίνα και την κατάσταση να ξεφεύγει αμέσως μετά.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, άγνωστο για ποιο λόγο, ο παίκτης της Νίκης Βόλου φέρεται να γρονθοκόπησε τον αντίπαλό του, τραυματίζοντάς τον στη μύτη. Ο παίκτης του ΟΠΑΘΑ προχώρησε σε καταγγελία και οι αστυνομικοί, μετά και την ενημέρωση από τους παρευρισκόμενους, προχώρησαν στη σύλληψη του Γλούμη.

Ο Καλαμάς, από την άλλη πλευρά, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου όπου και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάταγμα μύτης ενώ ο ΟΠΑΘΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Ο ΟΠΑΘΑ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εξαιρετικά σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Water Polo League 2 με τη Νίκη Βόλου.

​Συγκεκριμένα:

​Μετά την ταυτόχρονη αποβολή δύο αθλητών (ενός από κάθε ομάδα), ο παίκτης μας δέχτηκε σοβαρό χτύπημα από τον αντίπαλο αθλητή.

​Ο αθλητής μας δέχτηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

​

​Η θέση του ΟΠΑΘΑ

​Η Διοίκηση του ΟΠΑΘΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία σε κάθε της μορφή, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον υγρό στίβο».